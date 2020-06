Pourquoi le racisme systémique n’existe pas… (Virginie Vota)

Les mouvements antiracistes ou décoloniaux fondent leurs “revendications” sur l’idée que l’Etat français, et plus largement, la civilisation européennes, se seraient construits fondamentalement sur l’exploitation et la discrimination des peuples Noirs. Or, si l’esclavage et la colonisation du continent africain, avec leurs tragédies, ont bel et bien existé, il n’est pas juste d’affirmer que l’Occident doit son développement à ces pratiques… ni que celles-ci persisteraient aujourd’hui encore en Europe.

Une idéologie dangereuse, qui promeut la haine et la division raciale. Dans cette “logique”, les Blancs ne pourraient jamais être discriminés ou oppressés, quelle que soit la situation vécue. Or, par le passé, les faits nous montrent le contraire.

Le racisme systémique ou racisme d’Etat est une théorie élaborée à la fin des années 1980 dans l’objectif de “déconstruire” l’ordre traditionnel et naturel de la civilisation occidentale. A travers une relecture de l’Histoire aussi incomplète qu’anachronique, les militants de l’antiracisme nourrissent l’objectif d’effacer nos racines en provoquant une véritable haine de soi qui mène au rejet de notre identité. En effet, c’est la condition indispensable à l’instauration d’une société multiculturelle…

Dans cette vidéo, je vais démontrer que le racisme systémique n’existe pas, et remettre certaines évènements historiques à l’endroit, en apportant des précisions sur certains sujets qui ont fait polémique ces dernières semaines, notamment l’esclavage, le Code Noir de Colbert et la colonisation en Afrique :