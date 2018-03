Affaire Skripal : ce qu’il faut retenir sur l’expulsion de 60 “espions” russes des États-Unis

Les États-Unis ont annoncé ce lundi l’expulsion de 60 “espions” russes dans le cadre d’une action coordonnée entre pays occidentaux pour répondre à l’affaire Skripal. L’empoisonnement au gaz innervant d’un ex-agent russe Sergueï et de sa fille en Grande-Bretagne est au cœur d’une polémique avec Moscou qui est pointé du doigt. Un haut responsable de l’administration américaine a indiqué que 48 “agents de renseignement connus” du consulat de Russie à Seattle (nord-ouest des États-Unis) et 12 de plus à la mission russe de l’ONU ont sept jours pour quitter les États-Unis :