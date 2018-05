La petite histoire : Le combat des Trente, un affrontement épique entre Anglais et Bretons

Au cœur de la guerre de Cent Ans, et plus précisément de la guerre de Succession de Bretagne, eut lieu un affrontement épique entre 30 champions bretons menés par Jean de Beaumanoir, partisan de Charles de Blois, neveu du roi de France, et 30 champions menés par l’Anglais Robert Bemborought, partisan de Jean de Montfort. Un épisode sans aucune portée historique mais qui pourtant entrera à jamais dans la légende glorieuse des chevaliers bretons :