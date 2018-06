Sécurité et vie privée sur la Toile : essayez le VPN eniKma

Le boîtier eniKma est une solution VPN commercialisée sous la forme d’un boîtier : aucune installation n’est requise, le boîtier protège instantanément tous les périphériques de la maison (ordinateur, tablette, téléphone, etc.). Mais le boîtier eniKma c’est aussi un Proxy, le chiffrement des mails, la vidéo-surveillance, un Cloud autonome, de la communication vocale sécurisée (via une application mobile), etc.

