La France compte 1 million et demi de familles nombreuses c’est-à-dire avec au moins 3 enfants mais parfois beaucoup plus… Et pour ces familles très nombreuses, il y a une période de l’année qu’elles attendent autant qu’elle la redoute : Noël ! Quand on a 6, 9 ou même 10 enfants, il n’est pas simple de faire plaisir à tout le monde sans faire de jaloux ni mettre les comptes dans le rouge :