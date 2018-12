Tintin… et Noël (VIDÉO)

À une époque, chaque année au mois de décembre, Le Journal de Tintin consacrait sa couverture à une illustration représentant Tintin et Noël… Souvent, on le voyait aller à la messe de minuit, accompagné des deux Dupont, du capitaine Haddock et de Tournesol. Il y chantait les cantiques de Noël. On l’a même vu, une fois, prier agenouillé devant la crèche ! Sur cette image, vous pourrez remarquer le visage des deux policiers très concentrés dans leur prière, ainsi qu’une Bible à côté de Tintin. Même le scientifique de la bande s’est mis à genoux au pied du Divin Enfant, son Créateur ! De fait, Tintin est né dans un journal catholique, Le Petit Vingtième. À ses débuts, bien avant d’adopter le pantalon de golf que nous lui connaissons, Tintin se présentait au public en boy-scout modèle…

