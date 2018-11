Le Noël des familles nombreuses (REPORTAGE)

Pour les familles nombreuses, Noël est à la fois une véritable aventure et une course contre la montre. Pendant plusieurs semaines, trois tribus hors du commun ont été suivies, des préparatifs au jour J. En Alsace, Isabelle est obligée de se serrer la ceinture pour gâtes ses dix enfants, ce qui l’a poussé à devenir une spécialiste de la débrouille. A Chartres, Marie et Dominique élèvent leurs huit enfants dans la foi catholique et le respect des traditions. Chacun s’efforce d’être à la hauteur des fêtes de la Nativité. Entassée à sept dans un bus, une famille belge parcourt les routes du grand nord canadien. Si les parents réalisent un rêve de jeunesse, pour les quatre fils et la grand-mère, cette aventure est une revanche sur le passé :