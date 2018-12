Sans-abri, il devient une star de la musique country (TÉMOIGNAGE)

À presque 60 ans, Doug Seegers était pour ainsi dire un “raté”. Son mariage s’était soldé par un échec, il n’avait jamais eu de travail stable et avait passé sa vie à essayer d’atteindre son rêve : devenir chanteur de musique country. En vain. Arrivé à Nashville, la capitale mondiale de la musique country, il s’est retrouvé à vivre et jouer dans la rue. Il était aux prises avec des problèmes d’alcool et de drogue. Et alors qu’il était sur le point de toucher le fond, il témoigne que Dieu lui a donné une seconde chance. Une chance qui a donné à sa vie une toute autre tournure… direction la Suède :