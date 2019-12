Briançon (Douce France)

Dans ce second numéro de “Douce France”, nous partons à la découverte de Briançon, petit ville médiévale des Hautes-Alpes nichée au cœur des fortifications de Vauban. Vincent Lapierre et l’équipe du Média pour Tous sont allés à la rencontre de ceux qui font vivre cette France éternelle.

“La France n’est point une déesse abstraite. La France n’est point un manuel d’Histoire. La France n’est point une idéologie. La France est une chair dont je dépends, un réseau de liens qui me régit, un ensemble de pôles qui fondent les pentes de mon cœur. C’est pourquoi j’ai besoin que durent plus que moi ceux dont je suis. J’ai besoin qu’ils soient, pour être orienté. Sinon, comment saurais-je vers où et vers quoi revenir ?”

Saint Exupéry