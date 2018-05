États-Unis : une femme (blanche) violentée par des policiers lors d’un contrôle d’identité sur une plage

Emily Weinman, 20 ans, a été étranglée et a reçu des coups de poing devant sa famille. La scène a été enregistrée par une Américaine présente sur cette plage du New Jersey. Un fait divers qui n’a rien à voir avec la couleur de la demoiselle et qui permet enfin de poser la question des abus policiers outre-Atlantique, trop souvent évincée au profit de la question raciale par certains lobbies qui vivent de ce genre de polémiques :