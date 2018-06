Les Ouïghours : à la limite de la Chine

Peuple turcophone et musulman sunnite, les Ouïghours vivent depuis des siècles dans la région du Xinjiang, autrefois appelé «Turkestan oriental». Non seulement riche en gaz et en pétrole, le Xinjiang est aussi une porte vers le Moyen-Orient et l’Europe. Autant dire que cette région est cruciale pour la Chine. Alors quand la lutte des Ouïghours pour l’indépendance verse dans le terrorisme, la riposte de Pékin ne se fait pas attendre. L’Occident, lui, se fait très critique des méthodes de Pékin. Parmi les soutiens de la cause ouïghoure se distinguent surtout les Etats-Unis et, jusqu’à récemment, la Turquie. Alors si la situation des Ouïgours inquiète, comment la comprendre ? S’agit-il de répression d’une minorité ou de lutte anti-terroriste ? La question ouïghoure est-elle une menace pour d’autres pays de la région ? Pour trouver une réponse à ces questions, Oleg Shommer reçoit sur RT France Barthélemy Courmont, directeur de recherche à l’IRIS sur l’Asie-Pacifique :