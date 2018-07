Au fou ! Faire des commentaires (même positifs ?) sur la tenue ou le physique, siffler une personne, avoir des regards déplacés (sic) ou des propos “sexistes” dans la rue bientôt sanctionné par des amendes

Alors que la transmission des valeurs entre parents et enfants se fait mal, l’impolitesse et l’indélicatesse bientôt légalement interdits ? “Désormais, plusieurs comportements agressifs dans l’espace public font l’objet d’une amende : faire des commentaires sur la tenue ou le physique, siffler une personne, avoir des regards déplacés ou des propos sexistes ou encore suivre une personne qui exprime un refus. Ces comportements seront verbalisés par des amendes qui iront de 90 à 750 € voire 3 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes.” Les producteurs et diffuseurs de films pornos ne sont pas embêtés, eux. Ils doivent bien rigoler…