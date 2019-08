Joint par RT France, le Gilet jaune Jérôme Rodrigues, qui avait perdu un œil en janvier au cours d’une manifestation, se dit victime de cyberharcèlement via des caricatures et fausses informations diffusées, selon lui, sur internet. Des comportements hostiles qui auraient même conduit à des agressions dans la rue à l’encontre de sa personne. Sur les conseils de son médecin, il annonce faire une pause et séjourner en maison de repos :