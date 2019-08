Mars et la Lune : la géopolitique du futur

Développement de fusées ultralourdes, lancement de satellites ultrasophistiqués et de robots : la course vers la Lune et Mars s’accélère. Concernant la Lune, il s’agirait d’un retour, mais doté de nouvelles ambitions. Le second est un défi humain et scientifique jamais relevé jusqu’à présent. La NASA a une ambition de taille : envoyer les premiers hommes sur la planète rouge vers 2033. Certains chercheurs sont pourtant sceptiques : cet objectif n’est-il pas trop ambitieux ? Etudier, explorer et comprendre avant toute mission habitée : les objectifs de la Chine, de la Russie ou de l’UE sont bien plus modestes. Le secteur privé, lui aussi, s’est lancé dans la course : Space X, avec ses vaisseaux réutilisables, est un concurrent de plus en plus sérieux. Mais avant de débarquer sur Mars, Elon Musk, le patron de Space X, devra améliorer ses lanceurs.

Pourquoi aller sur Mars ? Et pourquoi retourner sur la Lune ? Quels sont les nouveaux acteurs de la course vers de nouveaux horizons ? Et comment les programmes spatiaux ont-ils évolué au cours des dernières décennies ? Pour faire le point sur ce sujet, Oleg Shommer (RT France) reçoit Jean-François Clervoy, astronaute européen :