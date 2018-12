Électricité : faut-il quitter EDF pour faire des économies ?

Pour calmer la colère, le gouvernement a annoncé un gel des prix du gaz et de l’électricité pour l’année prochaine. Il faut dire que l’énergie est une dépense importante : en moyenne les Français dépensent 2000 euros par an pour se chauffer et s’éclairer. Et depuis une dizaine d’années, il y a un autre moyen de faire baisser la facture : quitter EDF pour rejoindre des nouveaux opérateurs comme Direct Energie, Total Spring ou Butagaz. Ils affichent des réductions de 10 à 15 %. Mais la bonne affaire est-elle vraiment au rendez-vous ? Et ces nouveaux acteurs sont-ils fiables ?

Source : “Tout Compte Fait” du 17 décembre 2018, France 2.