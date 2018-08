Grâce à Donald Trump, une mine de charbon qui avait perdu les 2/3 de ses employés embauche à nouveau et les exportations de charbon US ont grimpé de 60% : « Maintenant, on peut relancer l’exploitation, et du coup on réembauche ceux qu’on avait licenciés »

Source : France 2, vendredi 3 août 2018, 20h00

Il y a deux ans, les ouvriers du charbon avaient massivement soutenu Donald Trump :