État de Washington : L’université Evergreen et les dérives du progressisme (VIDÉO)

Dans cette vidéo, on découvre l’idéologie des adeptes du gender, mise en pratique au sein d’une université américaine, son conditionnement idéologique (antiraciste, féministe et queer), le mythe de l’oppression des blancs, des mâles et des “cisgenres” (ceux qui ne sont pas trans…) et le totalitarisme LGBT dans toute son horreur avec la réduction au silence, les menaces, l’ostracisme. Voilà ce qui attend ceux qui se soumettent au lobby LGBT :