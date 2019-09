Batman : comment le Dark Knight est devenu si sombre et torturé

Depuis sa création par Bill Finger et Bob Kane en 1939, Batman a connu de nombreuses interprétations. Pensé comme un superhéros sombre et sous l’influence des films noirs dans les années 1940, il devient enfantin dans les années 1950, avant de s’inspirer du mouvement pop dans les années 1960. Ce n’est que dans les années 1970 que le protecteur de Gotham City réintègre une esthétique gothique plus proche du Batman que l’on connaît aujourd’hui. Au fond, ces évolutions reflètent les transformations sociales et culturelles des Etats-Unis.

A l’occasion de la Journée internationale consacrée au justicier masqué, le 21 septembre 2019, Le Monde vous raconte l’histoire du personnage-phare de l’éditeur américain DC Comics. Pour cela, le quotidien a rencontré le scénariste Paul Dini (Batman : la série animée et le créateur d’Harley Quinn), le dessinateur et scénariste Frank Miller (The Dark Knight Returns et Batman : Année un), le dessinateur Jock (Sombre Reflet) et l’éditeur Yann Graff (Urban Comics et commissaire de l’exposition Batman 80).

01:09 – Partie 1 : les origines (1939-1940)

04:20 – Partie 2 : le Batman enfantin (1940-1970)

08:32 – Partie 3 : le retour au noir (1970-1989)